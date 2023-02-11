Вучич не исключил проведения досрочных выборов до конца 2023 года
Президент Сербии Александр Вучич не исключил проведения досрочных выборов до конца нынешнего года. При этом глава государства отметил, что ему бы "этого не хотелось".
"До тех пор, пока мы можем не проводить выборы, их не будет, но у нас оппозиция, которая будет требовать выборы... Я бы этого не хотел, но не исключаю такую возможность", — сказал сербский лидер в интервью телеканалу Prva.
Вучич и ранее заявлял, что досрочные выборы в Сербии в настоящее время являются не лучшим решением.
Как сообщал Лайф, президент Сербии признался, что не знает, сколько ещё Белград сможет выдержать без введения санкций против РФ, но постарается выстоять как можно дольше. Вучич также рассказывал, что Сербия была вынуждена проголосовать за резолюцию с осуждением спецоперации России на Украине на Генассамблее ООН, чтобы "остаться на международной арене".
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC