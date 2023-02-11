Застрявшим в аэропорту беременным россиянкам разрешили въехать в Аргентину

Миграционная служба Аргентины по решению суда пропустила беременных россиянок, которые застряли в аэропорту, сообщил адвокат трёх из этих женщин Кристиан Рубилар в беседе с ТАСС.

Как сообщила аргентинская газета La Nacion со ссылкой на национального директора миграционной службы Флоренсию Кариньяно, в аэропорту застряли на самом деле шесть беременных россиянок.

Напомним, в Аргентине начался бум "родильного туризма" среди россиянок. Так, за 2022 год в страну переехали до 2,5 тысячи граждан РФ с планами родить там. Заведующий консульским отделом Посольства России в Аргентине Георгий Полин спрогнозировал, что в 2023 году число таких россиян может вырасти до 10 тысяч. А 9 февраля три беременные россиянки застряли в аэропорту Аргентины после отказа во въезде местных миграционных служб. Причём одна из женщин прилетела в страну 7 февраля.