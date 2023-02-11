Последнего председателя Совета министров РСФСР Ивана Силаева похоронили в Москве

На Троекуровском кладбище в Москве похоронили последнего председателя Совета министров РСФСР Ивана Силаева. Как сообщал Лайф, он скончался 8 февраля в возрасте 92 лет.

Иван Силаев — Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. В 1970–1974 годах он работал директором Нижегородского авиастроительного завода "Сокол". В 1974-м его перевели в аппарат Министерства авиационной промышленности СССР. Там он работал замминистра и министром авиационной промышленности СССР.

В 1985–1990 годах Силаев занимал должность зампредседателя Совета министров, в 1990–1991 годах — председателя Совета министров РСФСР.