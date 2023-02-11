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11 февраля, 12:24

Последнего председателя Совета министров РСФСР Ивана Силаева похоронили в Москве

На Троекуровском кладбище в Москве похоронили последнего председателя Совета министров РСФСР Ивана Силаева. Как сообщал Лайф, он скончался 8 февраля в возрасте 92 лет.

Иван Силаев — Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии. В 1970–1974 годах он работал директором Нижегородского авиастроительного завода "Сокол". В 1974-м его перевели в аппарат Министерства авиационной промышленности СССР. Там он работал замминистра и министром авиационной промышленности СССР.

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В 1985–1990 годах Силаев занимал должность зампредседателя Совета министров, в 1990–1991 годах — председателя Совета министров РСФСР.

Ранее Лайф сообщал о том, что в возрасте 95 лет скончался последний коммунистический премьер ГДР Ханс Модров.

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ТАСС / Валентин Кузьмин и Валентин Соболев

Илья Суриков
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