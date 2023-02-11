Меняйло: Для турецких большегрузов на КПП Верхний Ларс организуют "зелёный коридор"
На контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс, который находится на российско-грузинской границе в Северной Осетии, будет организован "зелёный коридор" для турецких большегрузов. Такое решение было принято в связи со сложившейся ситуацией после мощнейшего землетрясения в Турции, сообщил глава республики Сергей Меняйло.
"Приняли решение пропускать турецкие большегрузы к Верхнему Ларсу без очереди. Думаю, сейчас это будет правильно", — написал он в телеграм-канале и призвал остальных перевозчиков отнестись с пониманием к данному решению.
По данным Центра организации дорожного движения, сейчас в электронной очереди большегрузов, направляющихся в сторону госграницы, около 2,3 тысячи автомобилей. Примерно 20% из них движется в Турцию.
Напомним, мощнейшее за почти 100 лет землетрясение магнитудой 7,7 в Турции произошло 6 февраля. По последним данным, число жертв удара стихии составляет 21 043 человека. В стране объявлен недельный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС.
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