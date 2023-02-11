Меняйло: Для турецких большегрузов на КПП Верхний Ларс организуют "зелёный коридор"

На контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс, который находится на российско-грузинской границе в Северной Осетии, будет организован "зелёный коридор" для турецких большегрузов. Такое решение было принято в связи со сложившейся ситуацией после мощнейшего землетрясения в Турции, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Приняли решение пропускать турецкие большегрузы к Верхнему Ларсу без очереди. Думаю, сейчас это будет правильно", — написал он в телеграм-канале и призвал остальных перевозчиков отнестись с пониманием к данному решению.