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11 февраля, 22:40

В Совфеде не оценили "покаяние" Бербок за слова о России

Пушков: Бербок должна помнить, что не все ошибки можно исправить

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок должна понимать, что не все ошибки можно исправить, тем более что у Германии таковых было немало. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков, отреагировав на признание Бербок, что её слова о "войне против России" являются ошибочными.

"После неуклюжих объяснений глава МИД Германии Бербок всё же признала, что её слова о состоянии войны с Россией были ошибкой. При этом она легкомысленно добавила, что "не ошибается лишь тот, кто не живёт". Но ей следует осознать, что есть ошибки, которые нельзя исправить", — написал в телеграм-канале Пушков.

"Слабая подготовка": Отказ Бербок от слов о войне Европы с Россией сочли запоздалым

"Слабая подготовка": Отказ Бербок от слов о войне Европы с Россией сочли запоздалым

Напомним, Бербок в конце января на заседании ПАСЕ призвала партнёров по ЕС не переставать "воевать с Россией", вместо того чтобы делать это друг с другом. Но уже 11 февраля она призналась, что это высказывание было ошибкой.

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ТАСС / Фадеичев Сергей

Анатолий Симоненко
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