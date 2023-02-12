В Совфеде не оценили "покаяние" Бербок за слова о России

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок должна понимать, что не все ошибки можно исправить, тем более что у Германии таковых было немало. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков, отреагировав на признание Бербок, что её слова о "войне против России" являются ошибочными.

"После неуклюжих объяснений глава МИД Германии Бербок всё же признала, что её слова о состоянии войны с Россией были ошибкой. При этом она легкомысленно добавила, что "не ошибается лишь тот, кто не живёт". Но ей следует осознать, что есть ошибки, которые нельзя исправить", — написал в телеграм-канале Пушков.