В Британии перечислили преграды для передачи истребителей Украине

На пути к получению Украиной западных истребителей стоит множество преград. Об этом пишет американское издание Newsweek. Эксперты, опрошенные журналом, предполагают, что одной из них станет вопрос о том, какие модели предоставлять Киеву. Так, например, премьер-министр Великобритании Риши Сунак не обещал в этой связи подготовки пилотов под конкретные истребители, а вёл речь лишь о "стандартных самолётах НАТО", напоминает издание.

Как говорится в публикации, британская программа подготовки пилотов может быть не готова к обработке резкого притока украинских курсантов, так как обучение лётчиков — долговременный процесс. А кроме того, Запад может поставить по самолётам такие же условия, как и по дальнобойным ракетам: что их нельзя будет использовать для ударов по территории России.