Захарова призвала зафиксировать юридически обман Запада по Минским соглашениям

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что следует юридически зафиксировать признания западных политиков в том, что они обманывали всех, подписывая Минские соглашения. Об этом дипломат заявила в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ.

"То, что эти страны, эти политики обманули мировое сообщество — и в первую очередь жертвой их обмана пал народ Украины, — требует обязательной фиксации в правовом пространстве. Должны быть не просто разговоры, а должна быть квалификация, которая должна даваться правовиками. Ведь они обманули Совет Безопасности ООН", — заявила Захарова.

Она отметила, что Берлин, Париж и Киев изначально подразумевали под Минскими соглашениями иное, вкладывали в них смысл, который противоречит звучавшим из этих столиц обещаниям. Оказалось, что смысл подписания документов был в том, чтобы дать Украине время на перевооружение.

"А это означает, что они изначально планировали обман международного сообщества, заявляя о своих намерениях, но имея совершенно другое на уме. А это уже совершенно другая конструкция, которая, на мой взгляд, требует фиксации в правовом пространстве", — сказала дипломат.