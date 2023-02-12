Захарова призвала зафиксировать юридически обман Запада по Минским соглашениям
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что следует юридически зафиксировать признания западных политиков в том, что они обманывали всех, подписывая Минские соглашения. Об этом дипломат заявила в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ.
"То, что эти страны, эти политики обманули мировое сообщество — и в первую очередь жертвой их обмана пал народ Украины, — требует обязательной фиксации в правовом пространстве. Должны быть не просто разговоры, а должна быть квалификация, которая должна даваться правовиками. Ведь они обманули Совет Безопасности ООН", — заявила Захарова.
Она отметила, что Берлин, Париж и Киев изначально подразумевали под Минскими соглашениями иное, вкладывали в них смысл, который противоречит звучавшим из этих столиц обещаниям. Оказалось, что смысл подписания документов был в том, чтобы дать Украине время на перевооружение.
"А это означает, что они изначально планировали обман международного сообщества, заявляя о своих намерениях, но имея совершенно другое на уме. А это уже совершенно другая конструкция, которая, на мой взгляд, требует фиксации в правовом пространстве", — сказала дипломат.
По её мнению, имел место подлог, обман, умысел, который нанёс удар по безопасности в мире в целом.
Напомним, сначала Меркель открыто назвала целью Минских соглашений выигрывание времени для Украины, вслед за ней откровенное признание о цели "Минска" сделал и экс-президент Франции Франсуа Олланд. Потом и бывший лидер Украины Пётр Порошенко заявил о том, что подписанные в 2015 году Минские соглашения дали время стране провести реформу армии и создать международную коалицию против России.
Telegram / MariaVladimirovnaZakharova