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11 февраля, 23:48

Захарова призвала зафиксировать юридически обман Запада по Минским соглашениям

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что следует юридически зафиксировать признания западных политиков в том, что они обманывали всех, подписывая Минские соглашения. Об этом дипломат заявила в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ.

"То, что эти страны, эти политики обманули мировое сообщество — и в первую очередь жертвой их обмана пал народ Украины, — требует обязательной фиксации в правовом пространстве. Должны быть не просто разговоры, а должна быть квалификация, которая должна даваться правовиками. Ведь они обманули Совет Безопасности ООН", — заявила Захарова.

Она отметила, что Берлин, Париж и Киев изначально подразумевали под Минскими соглашениями иное, вкладывали в них смысл, который противоречит звучавшим из этих столиц обещаниям. Оказалось, что смысл подписания документов был в том, чтобы дать Украине время на перевооружение.

"А это означает, что они изначально планировали обман международного сообщества, заявляя о своих намерениях, но имея совершенно другое на уме. А это уже совершенно другая конструкция, которая, на мой взгляд, требует фиксации в правовом пространстве", — сказала дипломат.

По её мнению, имел место подлог, обман, умысел, который нанёс удар по безопасности в мире в целом.

В Кремле отреагировали на слова Порошенко по поводу "Минска-2"

В Кремле отреагировали на слова Порошенко по поводу "Минска-2"

Напомним, сначала Меркель открыто назвала целью Минских соглашений выигрывание времени для Украины, вслед за ней откровенное признание о цели "Минска" сделал и экс-президент Франции Франсуа Олланд. Потом и бывший лидер Украины Пётр Порошенко заявил о том, что подписанные в 2015 году Минские соглашения дали время стране провести реформу армии и создать международную коалицию против России.

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Telegram / MariaVladimirovnaZakharova

Андрей Григорьев
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