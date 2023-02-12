Посол Козлов сообщил об активизации работы РФ и Саудовской Аравии по расширению ВТС
Россия и Саудовская Аравия расширяют военно-техническое сотрудничество. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов.
Он подчеркнул, что в Саудовской Аравии усилились настроения в пользу диверсификации оборонных возможностей, причём в том числе и за счёт расширения географии ВТС с другими странами. По словам посла, Россия входит в число таких государств и в последнее время соответствующая работа значительно активизировалась.
"В частности, об этом свидетельствуют регулярные двусторонние контакты, включая такой рабочий формат, как Совместная российско-саудовская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству", — добавил Козлов.
По его словам, поиск новых партнёров связан с угрозами Вашингтона переоценить отношения с Эр-Риядом, в том числе в военном аспекте. Посол подчеркнул, что требующие увеличить поставки углеводородов на глобальный рынок в конце 2022 года США оказались недовольны решением ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и "самоуправством" Саудовской Аравии. Но эти два государства продолжают сотрудничать в сфере военно-промышленного комплекса, невзирая на трения и осложнения, которые возникают в их отношениях в последнее время.
Напомним, в октябре 2022 года Саудовская Аравия сорвала тайную сделку с США по увеличению добычи нефти. В Америке обвинили принца Мухаммеда ибн Салмана в обмане. Дело в том, что Белый дом был уверен в заключении с королевством соглашения по увеличению добычи нефти до конца года, однако саудовский принц сократил этот объём вместе со странами ОПЕК+. А в декабре в США республиканцы стали изучать эту тайную сделку Байдена с Эр-Риядом.
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