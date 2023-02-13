В МИД РФ сообщили о проработке встречи Лаврова с главой МИД Китая

Москва и Пекин ведут проработку возможной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и его китайского коллеги Цинь Гана. Об этом РИА "Новости" сообщил замглавы российского дипломатического ведомства Андрей Руденко.

"В настоящее время внешнеполитические ведомства двух стран прорабатывают варианты организации первого личного контакта. Есть обоюдный настрой на расширение встреч и на других уровнях", — отметил Руденко.