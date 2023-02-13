В МИД РФ сообщили о проработке встречи Лаврова с главой МИД Китая
Москва и Пекин ведут проработку возможной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и его китайского коллеги Цинь Гана. Об этом РИА "Новости" сообщил замглавы российского дипломатического ведомства Андрей Руденко.
"В настоящее время внешнеполитические ведомства двух стран прорабатывают варианты организации первого личного контакта. Есть обоюдный настрой на расширение встреч и на других уровнях", — отметил Руденко.
По словам представителя ведомства, министры активно развивают сотрудничество с учётом меняющейся международной обстановки и уже провели телефонный разговор, в ходе которого Лавров пригласил своего коллегу посетить Россию с визитом.
Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин пригласил лидера КНР Си Цзиньпина в РФ с официальным визитом в 2023 году. По мнению Владимира Путина, отношения России и Китая сегодня являются лучшими за всю историю двух стран.
МИД РФ