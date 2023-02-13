Смерть в день рождения матери: Сын драматурга Инина внезапно скончался в Турции

Драматург Аркадий Инин рассказал, что его сын Константин умер в 2022 году на отдыхе в Турции. Причина смерти неизвестна, но, по словам сценариста, это мог быть инфаркт.

"Он поехал в Турцию отдыхать, был бодр и здоров, утром — бассейн и завтрак, а днём упал почему-то. Никогда не жаловался на сердце, но — по внешним проявлениям — у него была дикая испарина и рвота. Говорят, что это признак инфаркта", — объяснил Инин в эфире шоу "Звёзды сошлись" на НТВ.

Константин ушёл из жизни в день рождения его матери Инны Ивановой. Супруга Аркадия Инина, с которой он прожил в браке 60 лет, скончалась в 2021 году.