Смерть в день рождения матери: Сын драматурга Инина внезапно скончался в Турции
Драматург Аркадий Инин рассказал о внезапной смерти сына на отдыхе в Турции
Драматург Аркадий Инин рассказал, что его сын Константин умер в 2022 году на отдыхе в Турции. Причина смерти неизвестна, но, по словам сценариста, это мог быть инфаркт.
"Он поехал в Турцию отдыхать, был бодр и здоров, утром — бассейн и завтрак, а днём упал почему-то. Никогда не жаловался на сердце, но — по внешним проявлениям — у него была дикая испарина и рвота. Говорят, что это признак инфаркта", — объяснил Инин в эфире шоу "Звёзды сошлись" на НТВ.
Константин ушёл из жизни в день рождения его матери Инны Ивановой. Супруга Аркадия Инина, с которой он прожил в браке 60 лет, скончалась в 2021 году.
А 24 декабря прошлого года скончался артист "Кривого зеркала" Александр Пономаренко. У 55-летнего юмориста был диагностирован рак желудка четвёртой степени с метастазами в лёгкие. Как рассказал коллега по программе Александр Морозов, его брат Валерий потратил все сбережения на попытки спасти умирающего от болезни Александра, но тщетно.
ТАСС / Дмитрий Коробейников