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13 февраля, 15:07

Смерть в день рождения матери: Сын драматурга Инина внезапно скончался в Турции

Драматург Аркадий Инин рассказал о внезапной смерти сына на отдыхе в Турции

Драматург Аркадий Инин рассказал, что его сын Константин умер в 2022 году на отдыхе в Турции. Причина смерти неизвестна, но, по словам сценариста, это мог быть инфаркт.

"Он поехал в Турцию отдыхать, был бодр и здоров, утром — бассейн и завтрак, а днём упал почему-то. Никогда не жаловался на сердце, но по внешним проявлениям у него была дикая испарина и рвота. Говорят, что это признак инфаркта", объяснил Инин в эфире шоу "Звёзды сошлись" на НТВ.

Константин ушёл из жизни в день рождения его матери Инны Ивановой. Супруга Аркадия Инина, с которой он прожил в браке 60 лет, скончалась в 2021 году.

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ТАСС / Дмитрий Коробейников

Александра Вишнякова
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