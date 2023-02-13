Французов призвали срочно покинуть Белоруссию из-за спецоперации на Украине

Министерство иностранных дел Франции попросило своих граждан, которые сейчас находятся в Белоруссии, срочно покинуть республику из-за спецоперации на Украине. Об этом свидетельствует сообщение на сайте ведомства.

"В условиях действий России на Украине и закрытия воздушного пространства Белоруссии любые поездки в Республику Беларусь не рекомендуются. Французам, которые находятся на территории Белоруссии, предлагается немедленно покинуть страну по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию", — сказано в заявлении.