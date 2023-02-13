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13 февраля, 16:01

Французов призвали срочно покинуть Белоруссию из-за спецоперации на Украине

Министерство иностранных дел Франции попросило своих граждан, которые сейчас находятся в Белоруссии, срочно покинуть республику из-за спецоперации на Украине. Об этом свидетельствует сообщение на сайте ведомства.

"В условиях действий России на Украине и закрытия воздушного пространства Белоруссии любые поездки в Республику Беларусь не рекомендуются. Французам, которые находятся на территории Белоруссии, предлагается немедленно покинуть страну по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию", — сказано в заявлении.

Тем, кто желает вылететь из Белоруссии, министерство советует запрашивать выездную визу в Министерстве внутренних дел республики.

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Ранее Посольство США обратилось к согражданам с просьбой в ближайшее время покинуть Россию. В Кремле отреагировали на подобные сообщения и напомнили, что подобные призывы звучат не впервые.

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Никита Осипов
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