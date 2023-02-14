Власти Канады призвали своих граждан как можно скорее покинуть Белоруссию

Канада последовала примеру США и Франции и тоже призвала своих граждан как можно скорее уехать из Белоруссии, а тем, кто туда планирует поехать, рекомендовано отказаться от этой затеи. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД Канады.

"Избегайте любых поездок в Беларусь из-за риска произвольного применения местных законов и вооружённого конфликта между Россией и Украиной", — говорится в сообщении.

Также в МИД Канады заявили, что дипломаты страны довольно ограничены в возможностях, не могут оказать своим гражданам в Белоруссии полномасштабную помощь. Канадцам предложено покидать страну коммерческим путём. Свою просьбу МИД объяснил конфликтом на Украине, нестабильной политической ситуацией в стране после протестов 2020 года, а также якобы имеющим место ростом количества краж и случаев мошенничества.