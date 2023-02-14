Миграционная служба Аргентины испугалась торговли людьми из-за притока россиян
В Аргентине стартовали проверки в связи с большим числом прибывших беременных россиянок в страну в июне прошлого года. Её инициировала миграционная служба государства, опасаясь торговли людьми. Об этом рассказала в интервью Canal Cinco Noticias глава ведомства Флоренсия Кариньяно.
"Мы начали наблюдать рост с января прошлого года, в июне мы решили провести внутреннюю проверку из-за количества россиян и россиянок, которые просили вид на жительство в связи с рождением ребёнка-аргентинца. Мы опросили более 350 женщин, потому что мы понимали, что за этим может стоять торговля людьми", — объяснила она.
Также она уточнила, что каждая из опрошенных беременных пользовалась услугами агентств, специализирующихся на предоставлении помощи в получении аргентинского гражданства и вида на жительство. Говоря о том, были ли зафиксированы случаи торговли людьми, Кариньяно заявила, что такой информацией обладают только судебные органы.
Лайф рассказывал, что в Аргентине начался бум "родильного туризма" среди россиянок. Так, за 2022 год в страну переехали до 2,5 тысячи граждан РФ с планами родить там. Заведующий консульским отделом Посольства России в Аргентине Георгий Полин спрогнозировал, что в 2023 году число таких россиян может вырасти до десяти тысяч. А 9 февраля три беременные россиянки застряли в аэропорту Аргентины из-за того, что местные миграционные службы отказали им во въезде. Причём одна из них прилетела в страну 7 февраля вечером.
Unsplash