Девушка полузащитника "Сочи" Нобоа сняла побои после заявления об избиении
Как выглядит Кевиам Касо после избиения. Фото © Expreso
Девушка полузащитника футбольного клуба "Сочи" Кристиана Нобоа Кевиам Касо сняла побои после избиения своим возлюбленным. Заключение врачей публикует Expreso.
Медицинский отчёт Кевиам Касо. Фото © Expreso
Медики обнаружили у Касо гематомы на лице, плечах, предплечье, запястье, правой руке, правой голени и правом колене, а также целый ряд других симптомов вроде тошноты. Девушке была рекомендована госпитализация, дабы врачи могли осмотреть её на предмет переломов.
Напомним, 13 февраля Кевиам Касо рассказала о регулярных избиениях со стороны Кристиана Нобоа. По её словам, последние травмы она получила в тот момент, когда обнаружила его с двумя девушками лёгкого поведения. В свою очередь спортсмен отверг все обвинения.