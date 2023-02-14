Девушка полузащитника "Сочи" Нобоа сняла побои после заявления об избиении

Медики обнаружили у Касо гематомы на лице, плечах, предплечье, запястье, правой руке, правой голени и правом колене, а также целый ряд других симптомов вроде тошноты. Девушке была рекомендована госпитализация, дабы врачи могли осмотреть её на предмет переломов.

Напомним, 13 февраля Кевиам Касо рассказала о регулярных избиениях со стороны Кристиана Нобоа. По её словам, последние травмы она получила в тот момент, когда обнаружила его с двумя девушками лёгкого поведения. В свою очередь спортсмен отверг все обвинения.