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14 февраля, 15:20

Девушка полузащитника "Сочи" Нобоа сняла побои после заявления об избиении

<p>Как выглядит Кевиам Касо после избиения. Фото © <a href="https://www.expreso.ec/ocio/keviam-cazo-denunciante-cristhian-noboa-informe-medico-senala-siete-hematomas-150505.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Expreso</a></p>

Как выглядит Кевиам Касо после избиения. Фото © Expreso

Девушка полузащитника футбольного клуба "Сочи" Кристиана Нобоа Кевиам Касо сняла побои после избиения своим возлюбленным. Заключение врачей публикует Expreso.

Медицинский отчёт Кевиам Касо. Фото © Expreso

Медицинский отчёт Кевиам Касо. Фото © Expreso

Медики обнаружили у Касо гематомы на лице, плечах, предплечье, запястье, правой руке, правой голени и правом колене, а также целый ряд других симптомов вроде тошноты. Девушке была рекомендована госпитализация, дабы врачи могли осмотреть её на предмет переломов.

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Напомним, 13 февраля Кевиам Касо рассказала о регулярных избиениях со стороны Кристиана Нобоа. По её словам, последние травмы она получила в тот момент, когда обнаружила его с двумя девушками лёгкого поведения. В свою очередь спортсмен отверг все обвинения.

Матвей Константинов
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