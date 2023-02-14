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14 февраля, 17:00

Минобороны Молдавии назвало НЛО причиной закрытия неба над республикой

Временный запрет на полёты в Молдавии был введён по причине обнаружения в небе неопознанного летательного объекта, сообщили в Министерстве обороны Республики Молдова. Внешне он напоминал метеозонд.

"Согласно данным Минобороны, в 12:30 (13:30 мск) в воздушном пространстве Республики Молдова в районе города Сороки был обнаружен неопознанный летательный объект малых размеров, похожий на метеозонд", — сообщили в Управлении гражданской авиации Молдовы.

В ведомстве добавили, что воздушное пространство пришлось временно закрыть из-за "метеоусловий, невозможности наблюдения и идентификации объекта, а также траектории его полёта".

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Напомним, что днём 14 февраля Молдавия без объяснения причин закрыла воздушное пространство. Уже спустя час воздушное пространство республики вновь было открыто. В Управлении гражданской авиации заявили, что это было сделано "из соображений безопасности".

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Ирина Фальке
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