С актрисы Большовой сняты все подозрения после смертельного ДТП
Полиция не нашла состава преступления в действиях актрисы Большовой в ДТП под Калугой
Следователи не нашли состава преступления в действиях актрисы Анны Большовой, которая в прошлом году насмерть сбила женщину около деревни Грачёвка Калужской области. Об этом сообщили в УМВД по региону.
Теперь в деле появился новый подозреваемый, возбуждено дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности". По версии следствия, женщина погибла из-за действий своего знакомого, который бросил её ночью в нетрезвом состоянии прямо на дороге, где не было уличного освещения.
"По версии полицейских, мужчина на личном автомобиле привёз в деревню Грачёвка Жуковского района женщину, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения, извлёк её из транспортного средства на улицу и положил поперёк проезжей части", — уточнили в ведомстве.
Напомним, 20 октября 2022 года актриса Анна Большова сбила женщину возле деревни Грачёвка в Калужской области. Артистка не скрывалась с места ДТП, вызвала полицию и скорую помощь, но медики не смогли спасти пешехода. Предполагалось, что сожитель после ссоры вытолкал из машины возлюбленную, которая осталась лежать на дороге, что и привело к трагедии.
ТАСС / Александр Щербак