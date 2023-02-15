С актрисы Большовой сняты все подозрения после смертельного ДТП

Следователи не нашли состава преступления в действиях актрисы Анны Большовой, которая в прошлом году насмерть сбила женщину около деревни Грачёвка Калужской области. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Теперь в деле появился новый подозреваемый, возбуждено дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности". По версии следствия, женщина погибла из-за действий своего знакомого, который бросил её ночью в нетрезвом состоянии прямо на дороге, где не было уличного освещения.