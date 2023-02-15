Лавров раскрыл истинную цель обвинений Молдавии в адрес России
Лавров: Молдавия пытается отвести внимание от внутренних проблем, обвиняя Россию
Заявления о том, что Россия якобы планирует устроить в Молдавии государственный переворот, являются не чем иным, как отвлекающим манёвром. Как объяснил министр иностранных дел Сергей Лавров, в частности, Кишнёв тем самым хочет отвести внимание жителей от провальной социально-экономической политики.
"Нарастанием этой риторики, которую сейчас Киев пытается максимально разогреть, передав некоторые конфиденциальные сведения о планируемых нами провокациях, госпереворотах, конечно, правительство Санду, в котором наряду с ней практически все являются ещё и румынскими гражданами, хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики", — рассказал Лавров на правительственном часе в Госдуме.
По его словам, граждане Молдавии крайне возмущены провалом политики в социальной и экономической сферах, о чём неоднократно заявляли властям.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал Майе Санду "план России", который направлен на дестабилизацию обстановки в Молдавии. После этого Санду обвинила Россию в подготовке к смене власти в республике. По её словам, такие данные Кишинёв получил от украинских спецслужб. В ответ на это обвинение МИД РФ призвал Молдавию не поддаваться на провокации извне.