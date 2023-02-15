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15 февраля, 18:54

Санду призвала не бояться кризиса в Молдавии из-за отставки правительства

В Молдавии нет политической нестабильности или кризиса из-за недавней отставки правительства, заявила президент страны Майя Санду. По её словам, новый кабмин сфокусирует внимание на безопасности граждан, государства и на экономическом росте.

"У нас нет политической нестабильности, новое правительство будет утверждено завтра (16 февраля. — Прим. Лайфа), продолжаются реформы, особенно те, о которых просят европейские институты, чтобы Молдавия продвинулась на пути евроинтеграции. Нет никакого политического кризиса в Кишинёве, не должно быть опасений на этот счёт", — сказала она в эфире телеканала TVR1.

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Напомним, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица ушла в отставку. Согласно законодательству республики, это означает роспуск действующего правительства. Майя Санду выдвинула на пост нового премьера секретаря Совбеза страны Дорина Речана.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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