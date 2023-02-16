НАТО проведёт в Румынии учения для преобразования боевой группы в бригаду

НАТО этой весной проведёт на территории Румынии учения, чтобы проверить возможность преобразования своей боевой группы в стране в бригаду. Об этом заявил заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ.

"Хочу приветствовать тот факт, что Франция и другие союзники вместе со страной-хозяйкой Румынией очень серьёзно готовятся с целью создать условия, чтобы эта боевая группа при необходимости была доведена до уровня бригады. Это будет проверено в ходе учений, которые мы проведём в Румынии этой весной", — отметил он в интервью агентству Agerpress.

Из-за конфликта на Украине многонациональные боевые группы НАТО были созданы в Болгарии, Румынии и Словакии. Более пяти лет назад альянс начал создавать батальонные группы численностью до тысячи человек в Польше и странах Балтии.