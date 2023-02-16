Европе предрекли "разрыв на куски" из-за украинского конфликта

Главное опасение США заключается в том, что конфликт на Украине может скатиться в бесконтрольное обострение, в которое окажется втянутым и Вашингтон. Об этом офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер заявила в эфире телеканала Fox News.

По её словам, "бесконечный" конфликт на Украине "превращается в очередной Афганистан". Коффлер призвала Пентагон задуматься о конечной цели данного столкновения.

"У нас нет ни стратегии для достижения победы, ни стратегии выхода из конфликта, и пора уже отнестись всерьёз к тому, что происходит. Если этот конфликт не прекратится в ближайшее время, он разорвёт Европу на куски", — предупредила она.

Кроме того, Коффлер добавила, что украинский кризис обнажил неспособность Пентагона и руководства США строить планы на перспективу. Она обвинила американские власти в том, что Вашингтон поставляет Киеву оружие на миллиарды долларов, но при этом никто не указывает "конкретных и достижимых целей" в украинском конфликте.