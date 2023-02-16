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16 февраля, 03:28

Европе предрекли "разрыв на куски" из-за украинского конфликта

Экс-сотрудница разведки США Коффлер: Конфликт на Украине может разорвать Европу

Главное опасение США заключается в том, что конфликт на Украине может скатиться в бесконтрольное обострение, в которое окажется втянутым и Вашингтон. Об этом офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер заявила в эфире телеканала Fox News.

По её словам, "бесконечный" конфликт на Украине "превращается в очередной Афганистан". Коффлер призвала Пентагон задуматься о конечной цели данного столкновения.

"У нас нет ни стратегии для достижения победы, ни стратегии выхода из конфликта, и пора уже отнестись всерьёз к тому, что происходит. Если этот конфликт не прекратится в ближайшее время, он разорвёт Европу на куски", — предупредила она.

Американской разведчице стало стыдно за Пентагон из-за Украины

Американской разведчице стало стыдно за Пентагон из-за Украины

Кроме того, Коффлер добавила, что украинский кризис обнажил неспособность Пентагона и руководства США строить планы на перспективу. Она обвинила американские власти в том, что Вашингтон поставляет Киеву оружие на миллиарды долларов, но при этом никто не указывает "конкретных и достижимых целей" в украинском конфликте.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и союзники ставят перед собой задачу помочь Украине добиться "решающего успеха" во время ближайшего контрнаступления. Они надеются, что ВСУ удастся "перехватить инициативу".

СМИ сообщили о провале Запада по Украине из-за признания Германии

СМИ сообщили о провале Запада по Украине из-за признания Германии

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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