Житель Мариуполя получил взрывное ранение глаз и почти потерял зрение при обстреле ВСУ

Житель Мариуполя Александр Снимщиков лишился зрения после очередного обстрела ВСУ. 45-летний мужчина получил взрывное ранение обоих глаз и теперь практически ничего не видит, пишет RT.

Всё произошло 17 марта 2022 года. Снимщиков вместе с 66-летней матерью навещал тётю, чей дом находился всего в 500 метрах от завода "Азовсталь". В момент их визита к родственнице со стороны металлургического комбината послышались звуки стрельбы, начался обстрел, в результате которого дом был разрушен.

По словам Александра, женщин буквально снесло взрывной волной, однако они не были тяжело ранены, у них диагностировали лишь гематомы и лёгкие осколочные ранения. К сожалению, самому Снимщикову повезло намного меньше: он получил ранение обоих глаз.

"Левый глаз потерял зрение, правый видит очертания предметов", — отметил пострадавший.

С 17 марта по 5 апреля 2022 года Александр провёл в больнице, где врачи промыли ему глаза и зашили раны. Позже мужчину эвакуировали в Донецк, а после выписки он снова вернулся в Мариуполь. Его дом не был полностью разрушен, но оказался сильно повреждён. В итоге мужчине пришлось уехать обратно в Донецк, однако он верит, что уже в скором времени вновь приедет на родину.