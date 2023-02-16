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16 февраля, 12:38

Пограничники нашли фрагменты упавшей ракеты на севере Молдавии

<p>Фрагмент упавшей ракеты в Молдавии. Обложка © МВД Республики Молдова</p>

Фрагмент упавшей ракеты в Молдавии. Обложка © МВД Республики Молдова

Молдавские пограничники нашли фрагменты ракеты, упавшей на севере страны. Об этом сообщили в МВД республики, не уточняя, что это за снаряд.

"Патруль пограничной полиции обнаружил в секторе пограничного пункта Ларга (район Бричаны) фрагменты ракеты", — говорится в сообщении.

Рядом с упавшей в Молдавии ракетой найдена её боевая часть с 80 кг взрывчатки

Рядом с упавшей в Молдавии ракетой найдена её боевая часть с 80 кг взрывчатки

А ранее, 10 февраля, Министерство обороны Молдавии якобы зафиксировало нарушение воздушного пространства страны. Там утверждали, что некая ракета пролетела над селом Мокра в Приднестровском регионе, а затем — над селом Косэуць Сорокского района и направилась в сторону Украины. Молдавский МИД поспешил вызвать российского посла в Кишинёве Олега Васнецова в связи с инцидентом.

Александра Вишнякова
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