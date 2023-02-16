Пограничники нашли фрагменты упавшей ракеты на севере Молдавии

Молдавские пограничники нашли фрагменты ракеты, упавшей на севере страны. Об этом сообщили в МВД республики, не уточняя, что это за снаряд.

Рядом с упавшей в Молдавии ракетой найдена её боевая часть с 80 кг взрывчатки

А ранее, 10 февраля, Министерство обороны Молдавии якобы зафиксировало нарушение воздушного пространства страны. Там утверждали, что некая ракета пролетела над селом Мокра в Приднестровском регионе, а затем — над селом Косэуць Сорокского района и направилась в сторону Украины. Молдавский МИД поспешил вызвать российского посла в Кишинёве Олега Васнецова в связи с инцидентом.