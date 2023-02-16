Получившая от психолога Сатьи Даса сумкой по голове отказалась принимать извинения "на отвали"

"Он написал неправду. Конфликт длился пять-семь минут, после чего мы вышли. Никак не два часа. Всё выступление ему никто не портил. Извинения его слишком общие, это пиар-ход. Со мной и Светой лично никто не связывался. Позвонили бы и исчерпали бы конфликт. Решили бы вопрос мирно. Хотя бы вернули нам деньги за билеты! Он переврал факты. Извинения "на отвали" мы не принимаем", — сказал Валерий.