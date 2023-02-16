Получившая от психолога Сатьи Даса сумкой по голове отказалась принимать извинения "на отвали"
Жительница Великого Новгорода не приняла извинения психолога Сатьи Даса за удар сумкой по голове
Участница семинара, получившая сумкой по голове от блогера-психолога Сатьи Даса (Сергей Яковлев), отказалась принимать его извинения. Об этом рассказал её супруг в беседе с kp.ru.
"Он написал неправду. Конфликт длился пять-семь минут, после чего мы вышли. Никак не два часа. Всё выступление ему никто не портил. Извинения его слишком общие, это пиар-ход. Со мной и Светой лично никто не связывался. Позвонили бы и исчерпали бы конфликт. Решили бы вопрос мирно. Хотя бы вернули нам деньги за билеты! Он переврал факты. Извинения "на отвали" мы не принимаем", — сказал Валерий.
По словам мужчины, жене постоянно писали хейтеры в соцсетях, поэтому он забрал у неё телефон и закрыл её странички в соцсетях. Валерий посетовал, что слов поддержки очень мало, и добавил, что супруга сама выйдет на связь, когда захочет.
Напомним, инцидент произошёл во время семинара в Великом Новгороде. Психолог ударил одну из слушательниц сумкой по голове. Позже он извинился, но при этом отметил, что пострадавшая в течение двух часов пыталась сорвать лекцию и не помогали никакие средства успокоения. Муж женщины заявил, что это ложь.
Vk.com / Сатья