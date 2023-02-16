Нечаев из "Новых людей" представил президенту концепцию новой промышленной политики

Президент России Владимир Путин в преддверии послания Федеральному собранию провёл встречу с лидером партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым, который представил главе государства концепцию новой промышленной политики страны. Один из главных её принципов — протекционизм в отношении национальных производственных компаний.

"Мы много лет были избыточно открыты Западу — пускали все товары, всех игроков. Сейчас пошлины на импортные товары можно увеличить, а полученные от этого бюджетные деньги направить на развитие различных отраслей экономики", — предложил лидер "Новых людей".

Как позже написал в своём телеграмм-канале сам Нечаев, глава государства одобрил эту идею, но отметил, что действовать нужно очень аккуратно, не навредив самим себе.

— И я совершенно согласен с президентом, что такой протекционизм должен быть умным. Его нужно проводить тонко, и только в отношении верхнего сегмента товаров, которые касаются малого количества людей. Чтобы не выросли цены и не опустели прилавки, — пояснил парламентарий, отметив, что России нужна "не мобилизационная экономика, а новая промышленная политика, новая индустриализация и протекционизм".

Кроме того, Нечаев поведал президенту о промежуточных итогах образовательной программы "Я в деле", старт которой Владимир Путин поддержал ещё в 2022 году. Программа реализуется партией "Новые люди" совместно с благотворительным фондом "Капитаны" и при поддержке Минобрнауки уже в 62 регионах страны. Её участниками стали более 85 тысяч студентов и школьников, а девять тысяч выпускников проекта успешно реализовали полторы тысячи собственных стартапов. В ходе встречи глава государства одобрил инициативу Нечаева о расширении программы "Я в деле" ещё на 10 регионов России, в том числе на новые территории. По словам лидера "Новых людей", эта программа олицетворяет новое явление "деятельного патриотизма" среди молодёжи.