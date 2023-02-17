Рябков считает, что отношения с США сейчас "хуже некуда", но разрывать их не будут
Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не видит готовности США к диалогу
Российская сторона не видит готовности со стороны властей США к какому-то диалогу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Я не вижу готовности Вашингтона ни в малейшей степени прислушиваться к нашим подходам, к нашим приоритетам. Что уж тут говорить о каком-то дипломатическом или политическом процессе. Об этом вообще в нынешней ситуации нельзя вести речь", — отметил дипломат в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
По словам Рябкова, отношения между Москвой и Вашингтоном сейчас хуже некуда, но вряд ли дойдёт до их полного разрыва. Он добавил, что это было бы слишком ошибочно со всех точек зрения, а Москва этого бы не хотела. Кроме того, российский дипломат заметил, что, за исключением недавних обменов заключёнными между РФ и США, ничего позитивного в двусторонних отношениях назвать не может.
"Мы находимся на крайне низкой точке. Не совсем понятно, есть ли возможность выбраться отсюда хотя бы в какой-то, пусть даже относительно отдалённой перспективе", — заключил Рябков.
Ранее Рябков заявил, что США не получится нанести стратегическое поражение России, как бы они этого ни желали. По его мнению, в Вашингтоне давно возник консенсус элит на почве русофобии и антироссийской политики, которые очень хотели бы стать свидетелями стратегического разгрома РФ.
t.me / MID_Russia