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16 февраля, 21:17

Рябков считает, что отношения с США сейчас "хуже некуда", но разрывать их не будут

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не видит готовности США к диалогу

Российская сторона не видит готовности со стороны властей США к какому-то диалогу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Я не вижу готовности Вашингтона ни в малейшей степени прислушиваться к нашим подходам, к нашим приоритетам. Что уж тут говорить о каком-то дипломатическом или политическом процессе. Об этом вообще в нынешней ситуации нельзя вести речь", — отметил дипломат в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

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По словам Рябкова, отношения между Москвой и Вашингтоном сейчас хуже некуда, но вряд ли дойдёт до их полного разрыва. Он добавил, что это было бы слишком ошибочно со всех точек зрения, а Москва этого бы не хотела. Кроме того, российский дипломат заметил, что, за исключением недавних обменов заключёнными между РФ и США, ничего позитивного в двусторонних отношениях назвать не может.

"Мы находимся на крайне низкой точке. Не совсем понятно, есть ли возможность выбраться отсюда хотя бы в какой-то, пусть даже относительно отдалённой перспективе", — заключил Рябков.

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Ранее Рябков заявил, что США не получится нанести стратегическое поражение России, как бы они этого ни желали. По его мнению, в Вашингтоне давно возник консенсус элит на почве русофобии и антироссийской политики, которые очень хотели бы стать свидетелями стратегического разгрома РФ.

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t.me / MID_Russia

Иван Косицын
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