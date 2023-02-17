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17 февраля, 00:54

В США раскрыли "ангела смерти" Зеленского, который угрожает Украине

TAC: Банк JP Morgan сотрудничает с Зеленским для собственной выгоды, а не победы Киева

Американский банк JP Morgan планирует сотрудничать с Украиной только ради собственной выгоды, заявил в статье для The American Conservative обозреватель Брэдли Девлин.

"Учитывая нынешние позиции JP Morgan на рынке, можно предположить, что финансовый гигант планирует обогатиться за счёт продолжения конфликта", — пишет автор.

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По мнению Девлина, банк заинтересован в затягивании кризиса, а не его завершении в пользу киевских властей, так как получить выгоду JP Morgan сможет только с помощью поставок оружия и военной техники. Поэтому, как отмечает публицист, финорганизация "может считать себя ангелом-инвестором Украины". При этом, указал он, банк может быть "ангелом смерти".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление, что альянс якобы не намерен становиться стороной конфликта на Украине и не будет отправлять туда свои войска. О том, что НАТО не должно стать стороной украинского конфликта, заявлял и новый министр обороны ФРГ Борис Писториус. Однако он же в итоге и сообщил, что Берлин передаст Киеву танки Leopard.

Обложка ©

t.me / Zelenskiy / Official

Юлия Коновалова
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