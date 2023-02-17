В США раскрыли "ангела смерти" Зеленского, который угрожает Украине

Американский банк JP Morgan планирует сотрудничать с Украиной только ради собственной выгоды, заявил в статье для The American Conservative обозреватель Брэдли Девлин.

"Учитывая нынешние позиции JP Morgan на рынке, можно предположить, что финансовый гигант планирует обогатиться за счёт продолжения конфликта", — пишет автор.

По мнению Девлина, банк заинтересован в затягивании кризиса, а не его завершении в пользу киевских властей, так как получить выгоду JP Morgan сможет только с помощью поставок оружия и военной техники. Поэтому, как отмечает публицист, финорганизация "может считать себя ангелом-инвестором Украины". При этом, указал он, банк может быть "ангелом смерти".