В США раскрыли "ангела смерти" Зеленского, который угрожает Украине
TAC: Банк JP Morgan сотрудничает с Зеленским для собственной выгоды, а не победы Киева
Американский банк JP Morgan планирует сотрудничать с Украиной только ради собственной выгоды, заявил в статье для The American Conservative обозреватель Брэдли Девлин.
"Учитывая нынешние позиции JP Morgan на рынке, можно предположить, что финансовый гигант планирует обогатиться за счёт продолжения конфликта", — пишет автор.
По мнению Девлина, банк заинтересован в затягивании кризиса, а не его завершении в пользу киевских властей, так как получить выгоду JP Morgan сможет только с помощью поставок оружия и военной техники. Поэтому, как отмечает публицист, финорганизация "может считать себя ангелом-инвестором Украины". При этом, указал он, банк может быть "ангелом смерти".
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление, что альянс якобы не намерен становиться стороной конфликта на Украине и не будет отправлять туда свои войска. О том, что НАТО не должно стать стороной украинского конфликта, заявлял и новый министр обороны ФРГ Борис Писториус. Однако он же в итоге и сообщил, что Берлин передаст Киеву танки Leopard.
t.me / Zelenskiy / Official