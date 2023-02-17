Захарова жёстко ответила Госдепу на призыв к американцам покинуть Россию
Захарова назвала очередной провокацией призыв Госдепа к гражданам США покинуть Россию
Призыв Госдепартамента США к американским гражданам воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию является очередной провокацией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это очередная американская провокация <…> — [рекомендовать] американским гражданам отказаться от поездок в Россию и Белоруссию или, наоборот, выезжать, если они там находятся", — подчеркнула Захарова на брифинге.
Представитель МИД добавила, что угрозы (арест, харассмент, вымогательство, произвольное задержание, плохое обращение), которыми Госдеп пугает своих граждан, характерны как раз для дискриминационного обращения, которому подвергаются российские граждане в Соединённых Штатах или любой другой стране в сфере "нездоровой активности американских властей".
Напомним, 13 февраля Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию и воздержаться от поездок в РФ из-за "непредсказуемых последствий" украинского конфликта, а также "риска задержаний". Позже руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс пояснил, что это не новые рекомендации, посольство опубликовало их с некоторыми дополнениями, которые касаются, в частности, тех, у кого двойное гражданство.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ