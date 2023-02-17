Захарова жёстко ответила Госдепу на призыв к американцам покинуть Россию

Призыв Госдепартамента США к американским гражданам воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию является очередной провокацией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это очередная американская провокация <…> — [рекомендовать] американским гражданам отказаться от поездок в Россию и Белоруссию или, наоборот, выезжать, если они там находятся", — подчеркнула Захарова на брифинге.