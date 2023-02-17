Власти Крыма назвали Одессу законной целью для освобождения от "нацистских оккупантов"
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Одессу законной целью для "освобождения от нацистских оккупантов". Так он прокомментировал заявление замглавы Госдепа США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон поддерживает нанесение Киевом ударов по российским военным объектам в Крыму.
"Что же касается законных целей, то для нас это такие, например, как освобождение Одессы от нацистских оккупантов. Тех самых, которые устроили теракт в Доме профсоюзов, кто держит в страхе одесситов, издевается над их городом", — написал Константинов в телеграм-канале.
Он также подчеркнул, что Одесса является русским городом, к которому Украина не имеет никакого отношения.
Как уже ранее сообщал Лайф, Нуланд назвала легитимными целями для Украины военные объекты в Крыму в ходе виртуального мероприятия Центра Карнеги. Как заметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подобные высказывания лишь подтверждают вовлечённость США в конфликт в Незалежной.
ТАСС / Zuma