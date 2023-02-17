Власти Крыма назвали Одессу законной целью для освобождения от "нацистских оккупантов"

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал Одессу законной целью для "освобождения от нацистских оккупантов". Так он прокомментировал заявление замглавы Госдепа США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон поддерживает нанесение Киевом ударов по российским военным объектам в Крыму.

"Что же касается законных целей, то для нас это такие, например, как освобождение Одессы от нацистских оккупантов. Тех самых, которые устроили теракт в Доме профсоюзов, кто держит в страхе одесситов, издевается над их городом", — написал Константинов в телеграм-канале.