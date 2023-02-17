Раздутое эго и усталость: Психолог объяснила, почему блогер Сатья ударил женщину на семинаре
Психолог Руснак посоветовала избившему женщину на семинаре блогеру Сатье взять паузу
Блогер-миллионник Сатья Дас. Обложка © Telegram / Сатья
Психолог Галина Руснак в беседе с Лайфом прокомментировала конфликт, произошедший в Великом Новгороде во время лекции блогера-миллионника Сатьи Даса (Сергей Яковлев).
"Ситуация, мягко говоря, неприятная, но причины такого поведения вполне объяснимы. Во-первых, успех, который обрушился на голову блогера, спровоцировал раздутие эго, и мужчина просто не может справиться с ощущением превосходства над окружающими. Также напряжённый график привёл к усталости, которая проявилась в форме агрессии", — сказала специалист.
Этот инцидент, по мнению нашей собеседницы, должен заставить клиенток популярного блогера задуматься, нужно ли прислушиваться к советам психолога, который ведёт себя по-хамски, обращаясь к ним. Руснак советует поискать действительно сильных экспертов, которые заточены на повышение самооценки, в отличие от Сатьи. А вот самому коучу-миллионнику, как считает психолог, сейчас лучше взять паузу и отдохнуть.
Напомним, психолог Сатья ударил одну из слушательниц сумкой по голове. Позже он извинился, но при этом отметил, что пострадавшая в течение двух часов пыталась сорвать лекцию и не помогали никакие средства успокоения. Муж женщины заявил, что это ложь.