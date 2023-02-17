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17 февраля, 16:37

Раздутое эго и усталость: Психолог объяснила, почему блогер Сатья ударил женщину на семинаре

Психолог Руснак посоветовала избившему женщину на семинаре блогеру Сатье взять паузу

<p>Блогер-миллионник Сатья Дас. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/satyadas_official/600" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сатья</a></p>

Блогер-миллионник Сатья Дас. Обложка © Telegram / Сатья

Психолог Галина Руснак в беседе с Лайфом прокомментировала конфликт, произошедший в Великом Новгороде во время лекции блогера-миллионника Сатьи Даса (Сергей Яковлев).

"Ситуация, мягко говоря, неприятная, но причины такого поведения вполне объяснимы. Во-первых, успех, который обрушился на голову блогера, спровоцировал раздутие эго, и мужчина просто не может справиться с ощущением превосходства над окружающими. Также напряжённый график привёл к усталости, которая проявилась в форме агрессии", — сказала специалист.

Этот инцидент, по мнению нашей собеседницы, должен заставить клиенток популярного блогера задуматься, нужно ли прислушиваться к советам психолога, который ведёт себя по-хамски, обращаясь к ним. Руснак советует поискать действительно сильных экспертов, которые заточены на повышение самооценки, в отличие от Сатьи. А вот самому коучу-миллионнику, как считает психолог, сейчас лучше взять паузу и отдохнуть.

Получившая от психолога Сатьи Даса сумкой по голове отказалась принимать извинения "на отвали"

Получившая от психолога Сатьи Даса сумкой по голове отказалась принимать извинения "на отвали"

Напомним, психолог Сатья ударил одну из слушательниц сумкой по голове. Позже он извинился, но при этом отметил, что пострадавшая в течение двух часов пыталась сорвать лекцию и не помогали никакие средства успокоения. Муж женщины заявил, что это ложь.

Ольга Годуненко
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