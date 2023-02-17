Встречу Путина с лидером фракции ЕР Васильевым перенесли из-за болезни депутата
Президент России Владимир Путин не встретился с лидером думской фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым из-за положительного ПЦР-теста у депутата. В связи с этим встречу перенесли, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Он заболел, у него тест был положительный. Насколько мне известно, он при сдаче теста находился на карантине, тест показал положительный результат. Это было по состоянию несколько дней назад. Видимо, по этой причине", — отметил собеседник агентства.
До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен встретиться с Васильевым уже после оглашения послания Федеральному собранию.
Ранее Владимир Путин встретился с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым и выразил уверенность, что Россия победит в конфликте на Украине. Он также пообщался с руководителем фракции ЛДПР в Госдуме Леонидом Слуцким, лидерами "Справедливой России — За правду" и партии "Новые люди".
Kremlin.ru