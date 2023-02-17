Встречу Путина с лидером фракции ЕР Васильевым перенесли из-за болезни депутата

Президент России Владимир Путин не встретился с лидером думской фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым из-за положительного ПЦР-теста у депутата. В связи с этим встречу перенесли, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Он заболел, у него тест был положительный. Насколько мне известно, он при сдаче теста находился на карантине, тест показал положительный результат. Это было по состоянию несколько дней назад. Видимо, по этой причине", — отметил собеседник агентства.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен встретиться с Васильевым уже после оглашения послания Федеральному собранию.