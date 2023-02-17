Лайф публикует видео задержания захватчика заложников в Москве

Мужчину, который удерживал заложников в магазине цветов на Таганской улице в Москве, после задержания выводили под руки, сопротивления он не оказывал. Это видно на кадрах с места ЧП, которые оказались в распоряжении Лайфа.

Задержанного захватчика заложника вывозят из магазина в Москве. Видео © LIFE

В магазине при этом уже находилось несколько представителей силовых структур. Торговая точка была оцеплена — у здания стояло несколько спецавтомобилей.