Лайф публикует видео задержания захватчика заложников в Москве
Опубликовано видео задержания захватчика заложников в магазине цветов в Москве
Мужчину, который удерживал заложников в магазине цветов на Таганской улице в Москве, после задержания выводили под руки, сопротивления он не оказывал. Это видно на кадрах с места ЧП, которые оказались в распоряжении Лайфа.
Задержанного захватчика заложника вывозят из магазина в Москве. Видео © LIFE
В магазине при этом уже находилось несколько представителей силовых структур. Торговая точка была оцеплена — у здания стояло несколько спецавтомобилей.
Напомним, события развивались быстро. Около 21:30 появилась информация, что неизвестный взял в заложники посетителей и персонал цветочного магазина на Таганской улице в Москве. А уже через 20 минут появилась информация, что злоумышленника задержали.