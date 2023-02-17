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17 февраля, 19:03

Лайф публикует видео задержания захватчика заложников в Москве

Опубликовано видео задержания захватчика заложников в магазине цветов в Москве

Мужчину, который удерживал заложников в магазине цветов на Таганской улице в Москве, после задержания выводили под руки, сопротивления он не оказывал. Это видно на кадрах с места ЧП, которые оказались в распоряжении Лайфа.

Задержанного захватчика заложника вывозят из магазина в Москве. Видео © LIFE

В магазине при этом уже находилось несколько представителей силовых структур. Торговая точка была оцеплена — у здания стояло несколько спецавтомобилей.

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Напомним, события развивались быстро. Около 21:30 появилась информация, что неизвестный взял в заложники посетителей и персонал цветочного магазина на Таганской улице в Москве. А уже через 20 минут появилась информация, что злоумышленника задержали.

Андрей Григорьев
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