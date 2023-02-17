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17 февраля, 19:20

Преступников было двое: Стало известно, с каким оружием в центре Москвы взяли заложников в магазине

Прокуратура Москвы: У захватчика заложников в магазине на Таганской был газовый пистолет

В магазине цветов на улице Таганской в центре Москвы женщину удерживал в заложниках не один мужчина. Их было двое. У одного был травматический пистолет. Об этом рассказали в столичной прокуратуре.

Задержание захватчика заложников в магазине цветов в Москве. Видео © Прокуратура Москвы

"По предварительной информации, двое мужчин, у одного из которых был травматический пистолет, зашли в магазин и удерживали там женщину-продавца. Мужчины задержаны", — говорится в телеграм-канале ведомства.

В то же время в полиции заявили, что задержан один мужчина. Женщина, которую он удерживал, не пострадала.

Лайф публикует видео задержания захватчика заложников в Москве

Лайф публикует видео задержания захватчика заложников в Москве

Напомним, события развивались быстро. Около 21:30 появилась информация, что неизвестный взял в заложники посетителей и персонал цветочного магазина на Таганской улице в Москве. А уже через 20 минут появилась информация, что злоумышленника задержали.

Обложка ©

Прокуратура Москвы

Андрей Григорьев
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