Преступников было двое: Стало известно, с каким оружием в центре Москвы взяли заложников в магазине
Прокуратура Москвы: У захватчика заложников в магазине на Таганской был газовый пистолет
В магазине цветов на улице Таганской в центре Москвы женщину удерживал в заложниках не один мужчина. Их было двое. У одного был травматический пистолет. Об этом рассказали в столичной прокуратуре.
Задержание захватчика заложников в магазине цветов в Москве. Видео © Прокуратура Москвы
"По предварительной информации, двое мужчин, у одного из которых был травматический пистолет, зашли в магазин и удерживали там женщину-продавца. Мужчины задержаны", — говорится в телеграм-канале ведомства.
В то же время в полиции заявили, что задержан один мужчина. Женщина, которую он удерживал, не пострадала.
Напомним, события развивались быстро. Около 21:30 появилась информация, что неизвестный взял в заложники посетителей и персонал цветочного магазина на Таганской улице в Москве. А уже через 20 минут появилась информация, что злоумышленника задержали.
Прокуратура Москвы