Преступников было двое: Стало известно, с каким оружием в центре Москвы взяли заложников в магазине

В магазине цветов на улице Таганской в центре Москвы женщину удерживал в заложниках не один мужчина. Их было двое. У одного был травматический пистолет. Об этом рассказали в столичной прокуратуре.

Задержание захватчика заложников в магазине цветов в Москве. Видео © Прокуратура Москвы

"По предварительной информации, двое мужчин, у одного из которых был травматический пистолет, зашли в магазин и удерживали там женщину-продавца. Мужчины задержаны", — говорится в телеграм-канале ведомства.

В то же время в полиции заявили, что задержан один мужчина. Женщина, которую он удерживал, не пострадала.