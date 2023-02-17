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17 февраля, 19:39

Захватчики заложников подъехали к магазину цветов в Москве на инкассаторском броневике

Двое мужчин, которые в центре Москвы на Таганской улице захватили заложников в магазине цветов, могли подъехать к нему на инкассаторском бронированном автомобиле. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.

Автомобиль мужчин, захвативших заложников на Таганской улице. Видео © LiFE

Теперь эту машину обследуют сотрудники правоохранительных органов. Её взяли в оцепление, огородили предупреждающей лентой. Возбуждено уголовное дело по двум статьям (о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и о захвате заложников).

Лайф публикует видео задержания захватчика заложников в Москве

Лайф публикует видео задержания захватчика заложников в Москве

Напомним, события развивались быстро. Около 21:30 появилась информация, что неизвестный взял в заложники посетителей и персонал цветочного магазина на Таганской улице в Москве. А уже через 20 минут стало известно, что злоумышленника задержали. Позже выяснилось, что их было двое.

Обложка ©

LiFE

Андрей Григорьев
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