Захватчики заложников подъехали к магазину цветов в Москве на инкассаторском броневике
Двое мужчин, которые в центре Москвы на Таганской улице захватили заложников в магазине цветов, могли подъехать к нему на инкассаторском бронированном автомобиле. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.
Автомобиль мужчин, захвативших заложников на Таганской улице. Видео © LiFE
Теперь эту машину обследуют сотрудники правоохранительных органов. Её взяли в оцепление, огородили предупреждающей лентой. Возбуждено уголовное дело по двум статьям (о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и о захвате заложников).
Напомним, события развивались быстро. Около 21:30 появилась информация, что неизвестный взял в заложники посетителей и персонал цветочного магазина на Таганской улице в Москве. А уже через 20 минут стало известно, что злоумышленника задержали. Позже выяснилось, что их было двое.
LiFE