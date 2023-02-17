Захватчики заложников подъехали к магазину цветов в Москве на инкассаторском броневике

Двое мужчин, которые в центре Москвы на Таганской улице захватили заложников в магазине цветов, могли подъехать к нему на инкассаторском бронированном автомобиле. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.

Автомобиль мужчин, захвативших заложников на Таганской улице. Видео © LiFE

Теперь эту машину обследуют сотрудники правоохранительных органов. Её взяли в оцепление, огородили предупреждающей лентой. Возбуждено уголовное дело по двум статьям (о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и о захвате заложников).