Европе предрекли "ещё более тяжёлую зиму"
Глава МЭА Бирол: Для ЕС следующая зима будет ещё тяжелее
Для Евросоюза следующая зима станет ещё более тяжёлой, чем в этом году. Причина тому — газовый кризис. Об этом в соцсетях написал исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол, принимающий участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я высоко оценил усилия ЕС по преодолению газового кризиса этой зимой, но следующая зима будет ещё более тяжёлой", — заявил Бирол в соцсети Twitter.
Он также призвал заняться созданием нового генплана для европромышленности, однако не уточнил, каким образом предлагает это сделать.
Ранее Лайф писал о том, что довольно тёплая зима спасает Европу от энергетического кризиса. Вместе с тем российский вице-премьер Александр Новак заявил, что введение санкций и ценового лимита на российские энергоресурсы приведёт к долгосрочному кризису, а также дефициту газа в Европе.
ТАСС / DPA / Silas Stein