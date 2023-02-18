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18 февраля, 00:42

Европе предрекли "ещё более тяжёлую зиму"

Глава МЭА Бирол: Для ЕС следующая зима будет ещё тяжелее

Для Евросоюза следующая зима станет ещё более тяжёлой, чем в этом году. Причина тому — газовый кризис. Об этом в соцсетях написал исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол, принимающий участие в Мюнхенской конференции по безопасности.


"Я высоко оценил усилия ЕС по преодолению газового кризиса этой зимой, но следующая зима будет ещё более тяжёлой", — заявил Бирол в соцсети Twitter.

Он также призвал заняться созданием нового генплана для европромышленности, однако не уточнил, каким образом предлагает это сделать.

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Ранее Лайф писал о том, что довольно тёплая зима спасает Европу от энергетического кризиса. Вместе с тем российский вице-премьер Александр Новак заявил, что введение санкций и ценового лимита на российские энергоресурсы приведёт к долгосрочному кризису, а также дефициту газа в Европе.

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ТАСС / DPA / Silas Stein

Анатолий Симоненко
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