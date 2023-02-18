Европе предрекли "ещё более тяжёлую зиму"

Для Евросоюза следующая зима станет ещё более тяжёлой, чем в этом году. Причина тому — газовый кризис. Об этом в соцсетях написал исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол, принимающий участие в Мюнхенской конференции по безопасности.



"Я высоко оценил усилия ЕС по преодолению газового кризиса этой зимой, но следующая зима будет ещё более тяжёлой", — заявил Бирол в соцсети Twitter.

Он также призвал заняться созданием нового генплана для европромышленности, однако не уточнил, каким образом предлагает это сделать.