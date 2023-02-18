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18 февраля, 04:23

В США военные решили не выяснять, что именно они сбили над Аляской

Военные США не нашли два сбитых летательных объекта и прекратили поиски

<p>Уничтожение китайского аэростата. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Уничтожение китайского аэростата. Фото © ТАСС / Zuma

Северное командование Вооружённых сил США приняло решение прекратить поиски обломков двух сбитых летающих объектов. Они были уничтожены на прошлой неделе над Аляской и озером Гурон.

"Северное командование ВС США рекомендовало завершить поисковые операции близ Дедхорса (штат Аляска) и на озере Гурон, так как в результате поисков не было обнаружено каких-либо обломков воздушных объектов, сбитых 10 и 12 февраля 2023 года", — говорится в сообщении на странице командования в соцсети Twitter.

Там добавили, что Пентагон согласился с такой рекомендацией, в результате в течение дня поисковые операции будут свёрнуты. В командовании заверили, что вместе с канадскими коллегами использовали разные средства для обнаружения обломков, в том числе применяли аэрофотосъёмку и подводное сканирование.

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Напомним, что в целом военные США сбили четыре объекта. В начале февраля они уничтожили китайский аэростат в небе над Атлантикой. Пекин сделал Вашингтону представление и выразил решительный протест. Принадлежность трёх остальных НЛО пока не определена.

Андрей Григорьев
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