В США военные решили не выяснять, что именно они сбили над Аляской

Северное командование Вооружённых сил США приняло решение прекратить поиски обломков двух сбитых летающих объектов. Они были уничтожены на прошлой неделе над Аляской и озером Гурон.

"Северное командование ВС США рекомендовало завершить поисковые операции близ Дедхорса (штат Аляска) и на озере Гурон, так как в результате поисков не было обнаружено каких-либо обломков воздушных объектов, сбитых 10 и 12 февраля 2023 года", — говорится в сообщении на странице командования в соцсети Twitter.

Там добавили, что Пентагон согласился с такой рекомендацией, в результате в течение дня поисковые операции будут свёрнуты. В командовании заверили, что вместе с канадскими коллегами использовали разные средства для обнаружения обломков, в том числе применяли аэрофотосъёмку и подводное сканирование.