Лайф узнал личность полицейского, раненного при освобождении заложников в Москве

Раненным в цветочном магазине на Таганской улице в Москве оказался начальник управления угрозыска ГУ МВД России по столице Сергей Кузьмин. Как пишет SHOT, у генерал-майора диагностировали огнестрельное ранение в руку.

Цветочный магазин на Таганке, где налётчики захватили продавщицу в заложники. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, накануне в 20:11 одна из сотрудниц цветочного магазина "Радуга букет" позвонила в полицию и сообщила о двух налётчиках. Мужчины зашли в магазин, начали требовать выдать им деньги из кассы. Один из злоумышленников выстрелил в воздух. Подоспевший через шесть минут спецназ быстро зашёл в магазин, освободил продавщицу, которую взяли в заложники, и задержал двоих преступников — 41-летнего Андрея С. и 44-летнего Алексея Г. При этом у одного из них был травматический пистолет Grand Power Т-10, из которого он успел выстрелить в генерал-майора Кузьмина.

Известно, что у злоумышленника было разрешение на хранение оружия, несмотря на то что в 2020 году он привлекался по статье "Угроза убийством". Второй захватчик осуждён не был. В настоящее время "Радуга букет" работает в штатном режиме. Обе продавщицы рассказали, что с ними всё в порядке.

"Всё в порядке, спасибо! Все живы, здоровы", — отметили женщины в разговоре с журналистами.