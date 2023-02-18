СК просит арестовать налётчиков, захвативших заложников в магазине цветов в Москве

Следствие планирует ходатайствовать перед Пресненским районным судом города Москвы об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы, в отношении налётчиков, захвативших заложников в цветочном магазине "Радуга букет" на Таганской улице. Сегодня им предъявили обвинения, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

В ведомстве рассказали, что сегодня ночью в местах проживания задержанных в Московской области были проведены обыски. Кроме того, следователям удалось полностью установить маршрут передвижения обвиняемых с момента их прибытия на территорию столицы.

"В ближайшее время будут назначены судебные психолого-психиатрические, медицинские, дактилоскопические, баллистические и генетические экспертизы", — добавили в СК.