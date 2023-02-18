Во Франции призвали остановить Макрона ради будущего страны

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности практически "объявил войну" России, но парламент страны должен остановить его и не дать сделать это официально, написал в "Твиттере" политик Флориан Филиппо.

"Вчера Макрон практически произнёс речь об объявлении войны России в Мюнхене! Мы должны потребовать, чтобы он соблюдал статью 35 конституции: голосование в парламенте по вопросу о войне. Пусть каждый чётко выскажет свою позицию", — отметил он.