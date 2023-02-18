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18 февраля, 14:41

Во Франции призвали остановить Макрона ради будущего страны

Французский политик Филиппо: Макрон речью в Мюнхене практически "объявил войну" России

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности практически "объявил войну" России, но парламент страны должен остановить его и не дать сделать это официально, написал в "Твиттере" политик Флориан Филиппо.

"Вчера Макрон практически произнёс речь об объявлении войны России в Мюнхене! Мы должны потребовать, чтобы он соблюдал статью 35 конституции: голосование в парламенте по вопросу о войне. Пусть каждый чётко выскажет свою позицию", — отметил он.

По мнению политика, Макрон тем самым полностью подчинил Францию интересам США, поэтому его необходимо остановить ради будущего страны.

"Это уже слишком": Французов разозлили резкие слова Макрона о России

"Это уже слишком": Французов разозлили резкие слова Макрона о России

Ранее в ходе Мюнхенской конференции французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что время диалога с Россией по ситуации на Украине ещё не пришло, однако будущее европейской безопасности невозможно представить без участия РФ.

Обложка ©

Getty Images / Johannes Simon

Артур Белкин
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