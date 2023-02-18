Одного из налётчиков, захвативших заложников в магазине цветов в Москве, отправили в СИЗО

Одного из налётчиков, которые захватили заложников в цветочном магазине "Радуга букет" на Таганской улице в Москве, отправили в СИЗО на два месяца. Соответствующее решение сегодня принял Пресненский районный суд.

Обвиняемый рассказал журналистам, что не понимает, как совершил преступление. Видео © LIFE

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 17 апреля 2023 года", — огласила решение судья.

Речь идёт об Андрее С., который стрелял в полицейского во время задержания. Стоит отметить, что на судебном заседании мужчина извинился перед продавщицей магазина, которую вместе с напарником захватил в заложники. Обвиняемый пояснил, что часто покупал цветы у этой женщины и не знает вообще, что на него нашло. По его словам, его якобы могли отравить. При этом следствие сообщает, что мужчина употреблял наркотики.

"Я цветы постоянно там покупаю. Просто сам не пойму, как это стечение обстоятельств произошло", — заявил 41-летний Андрей С. журналистам.

В ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в отношении второго фигуранта преступления — 44-летнего Алексея Г.