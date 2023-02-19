Канада вслед за США свернула поиски сбитого неизвестного объекта

В ведомстве рассказали, что специалисты изучили область, куда теоретически упал объект, но ничего там не нашли. К тому же ситуацию усложнил начавшийся снегопад.

Напомни, изначально американские военные сбили аэростат из КНР, курсировавший в небе над Атлантикой. Затем были уничтожены ещё три объекта, в том числе над Юконом. Но принадлежность последних неизвестна. Накануне в США также заявили, что вынуждены отказаться от поиска обломков одного из них, сбитого над Аляской.