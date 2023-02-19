Канада вслед за США свернула поиски сбитого неизвестного объекта
CTV: В Канаде прекратили поиски обломков объекта, сбитого над Юконом
Власти Канады решили прекратить поиски обломков летательного аппарата, сбитого силами Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки в регионе Юкон. Об этом сообщает телеканал CTV, ссылаясь на Королевскую канадскую конную полицию.
В ведомстве рассказали, что специалисты изучили область, куда теоретически упал объект, но ничего там не нашли. К тому же ситуацию усложнил начавшийся снегопад.
Напомни, изначально американские военные сбили аэростат из КНР, курсировавший в небе над Атлантикой. Затем были уничтожены ещё три объекта, в том числе над Юконом. Но принадлежность последних неизвестна. Накануне в США также заявили, что вынуждены отказаться от поиска обломков одного из них, сбитого над Аляской.