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18 февраля, 21:56

Канада вслед за США свернула поиски сбитого неизвестного объекта

CTV: В Канаде прекратили поиски обломков объекта, сбитого над Юконом

Власти Канады решили прекратить поиски обломков летательного аппарата, сбитого силами Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки в регионе Юкон. Об этом сообщает телеканал CTV, ссылаясь на Королевскую канадскую конную полицию.

В ведомстве рассказали, что специалисты изучили область, куда теоретически упал объект, но ничего там не нашли. К тому же ситуацию усложнил начавшийся снегопад.

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Напомни, изначально американские военные сбили аэростат из КНР, курсировавший в небе над Атлантикой. Затем были уничтожены ещё три объекта, в том числе над Юконом. Но принадлежность последних неизвестна. Накануне в США также заявили, что вынуждены отказаться от поиска обломков одного из них, сбитого над Аляской.

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Анатолий Симоненко
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