Виктор Бут заявил о готовности участвовать в выборах, если такую задачу поставит ЛДПР
Недавно вступивший в ЛДПР Виктор Бут в разговоре с журналистами заявил о готовности принять участие в выборах, если будет соответствующая задача. Напомним, предприниматель стал членом партии спустя всего несколько дней после освобождения из американской тюрьмы.
"Пока об этом речь не идёт, но, если такая задача возникнет, я буду готов в рамках нашей партийной программы участвовать в выборах", — сообщил Бут в кулуарах всероссийского технологического штаба избирательной кампании ЛДПР.
Он также добавил, что в настоящее время активно осваивается в партии, а также посещает новые регионы России.
10 сентября 2023 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 21 субъекта РФ (20 прямых и одни — через голосование в парламенте) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 16 регионах.
Напомним, 8 декабря 2022 года прошёл обмен россиянина Виктора Бута, который был осуждён в США на 25 лет, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, получившую срок в России за хранение наркотиков. Бута задержали в Таиланде в 2008 году и в 2010-м экстрадировали в США. Его обвинили в сговоре с целью незаконной продажи оружия группировке "Революционные вооружённые силы Колумбии", которая в США признана террористической.
ТАСС / Андрей Рубцов