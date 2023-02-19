Виктор Бут заявил о готовности участвовать в выборах, если такую задачу поставит ЛДПР

Недавно вступивший в ЛДПР Виктор Бут в разговоре с журналистами заявил о готовности принять участие в выборах, если будет соответствующая задача. Напомним, предприниматель стал членом партии спустя всего несколько дней после освобождения из американской тюрьмы.

"Пока об этом речь не идёт, но, если такая задача возникнет, я буду готов в рамках нашей партийной программы участвовать в выборах", — сообщил Бут в кулуарах всероссийского технологического штаба избирательной кампании ЛДПР.

Он также добавил, что в настоящее время активно осваивается в партии, а также посещает новые регионы России.