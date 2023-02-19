Посольство РФ в Нидерландах не будет принимать посетителей из-за нехватки персонала

Посольство России в Нидерландах перестанет принимать посетителей в ответ на решение Гааги сократить число российских дипломатов в стране. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии в "Твиттере", отметив, что такое решение принято из-за нехватки персонала.

"В связи с решением нидерландских властей о сокращении персонала Посольства России в Гааге, начиная с 20.02.2023 приём посетителей по оформленным ранее записям (кроме выдачи паспортов) осуществляться не будет", — указывается в публикации.