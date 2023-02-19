Посольство РФ в Нидерландах не будет принимать посетителей из-за нехватки персонала
Посольство России в Нидерландах перестанет принимать посетителей в ответ на решение Гааги сократить число российских дипломатов в стране. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии в "Твиттере", отметив, что такое решение принято из-за нехватки персонала.
"В связи с решением нидерландских властей о сокращении персонала Посольства России в Гааге, начиная с 20.02.2023 приём посетителей по оформленным ранее записям (кроме выдачи паспортов) осуществляться не будет", — указывается в публикации.
В посольстве временно не будут принимать и тех, кто без предварительной записи пришёл с обращением по пенсионным вопросам и оформлению СНВ в Россию. А согласованные заранее в индивидуальном порядке выезды для обслуживания лиц с ограниченными возможностями будут выполнены. Дипломаты отметили, что сожалеют о временных неудобствах, вызванных "недружественными действиями властей Нидерландов".
О решении властей Нидерландов сократить количество работающих в стране дипломатов из России стало известно накануне. При этом точного числа дипломатов не приводится. Тогда МИД РФ пообещал ответ Нидерландам на дипломатический демарш.