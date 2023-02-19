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19 февраля, 12:23

Утонувший в пруду в Москве 14-летний подросток пытался достать упавшую на лёд колонку

Школьник, который накануне провалился под лёд и утонул в пруду на юго-востоке Москвы, пытался достать упавшую музыкальную колонку. Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, 14-летний подросток вместе с другом катался с горки, которая находится рядом с прудом на Привольной улице. Ребята слушали музыку через колонку, которая в какой-то момент упала на лёд. За гаджетом школьник тут же побежал на пруд, но лёд не выдержал — и мальчик провалился. Друг пытался помочь товарищу, но не смог. Подключившийся к спасению подростка прохожий тоже не преуспел — и ребёнок ушёл под воду. Тело школьника достали сотрудники МЧС.

Трое рыбаков найдены мёртвыми в палатке в Омской области

Трое рыбаков найдены мёртвыми в палатке в Омской области

Ранее Лайф сообщал, что на Сахалине лёд проломился под палатками рыбаков. По словам одного из них, во всём виновата нахлынувшая ниоткуда большая волна. Вещи вместе с рыбацким шатром унесло в открытое море.

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Наталья Исакова
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