Утонувший в пруду в Москве 14-летний подросток пытался достать упавшую на лёд колонку

По данным издания, 14-летний подросток вместе с другом катался с горки, которая находится рядом с прудом на Привольной улице. Ребята слушали музыку через колонку, которая в какой-то момент упала на лёд. За гаджетом школьник тут же побежал на пруд, но лёд не выдержал — и мальчик провалился. Друг пытался помочь товарищу, но не смог. Подключившийся к спасению подростка прохожий тоже не преуспел — и ребёнок ушёл под воду. Тело школьника достали сотрудники МЧС.