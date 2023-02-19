Утонувший в пруду в Москве 14-летний подросток пытался достать упавшую на лёд колонку
Школьник, который накануне провалился под лёд и утонул в пруду на юго-востоке Москвы, пытался достать упавшую музыкальную колонку. Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным издания, 14-летний подросток вместе с другом катался с горки, которая находится рядом с прудом на Привольной улице. Ребята слушали музыку через колонку, которая в какой-то момент упала на лёд. За гаджетом школьник тут же побежал на пруд, но лёд не выдержал — и мальчик провалился. Друг пытался помочь товарищу, но не смог. Подключившийся к спасению подростка прохожий тоже не преуспел — и ребёнок ушёл под воду. Тело школьника достали сотрудники МЧС.
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