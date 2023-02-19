Количество жертв землетрясения в Турции увеличилось до 40 689 человек

Количество погибших из-за землетрясения в Турции увеличилось до 40 689 человек. Об этом рассказал руководитель Управления по чрезвычайным ситуациям страны Юнус Сезер.

"Число жертв растёт. Сейчас погибшими числятся 40 689 человек. Поисково-спасательные операции не прекращаются. Всё ещё есть надежда на спасение людей из-под завалов", — заявил он.