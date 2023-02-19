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19 февраля, 13:09

Количество жертв землетрясения в Турции увеличилось до 40 689 человек

Количество погибших из-за землетрясения в Турции увеличилось до 40 689 человек. Об этом рассказал руководитель Управления по чрезвычайным ситуациям страны Юнус Сезер.

"Число жертв растёт. Сейчас погибшими числятся 40 689 человек. Поисково-спасательные операции не прекращаются. Всё ещё есть надежда на спасение людей из-под завалов", — заявил он.

В Турции зафиксировано свыше шести тысяч афтершоков за 12 дней после землетрясения

В Турции зафиксировано свыше шести тысяч афтершоков за 12 дней после землетрясения

Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Тысячи домов были разрушены, под завалами до сих пор может находиться большое количество граждан. Поисковые работы на завалах продолжаются, но шансов найти живых всё меньше. Учёные прогнозируют возможное новое землетрясение, которое может произойти в Стамбуле.

Обложка ©

Flickr / EU Civil Protection and Humanitarian Aid

Илья Суриков
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