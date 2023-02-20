В России подсчитали индекс блинов

Индекс блинов за год увеличился на 7,26%. Как сообщили эксперты Руспродсоюза, больше всего подорожали сливочное масло, молоко и сахар. Кроме того, увеличились цены на икру, мёд и сметану, которые россияне любят добавлять к блюду.

За основу был взял классический рецепт блинов, в который входят пшеничная мука, молоко, яйца, сахар и сливочное масло. Так, цена последнего в этом году составляет 836 рублей, хотя в прошлом была на сто рублей дешевле (737,6 рубля). Литр молока сегодня можно купить за 74,4 рубля, хотя годом ранее оно стоило всего 65,2 рубля. А килограмм сахара сегодня стоит 63 рубля против 57,4 в 2022-м.

Меньше всего подорожала пшеничная мука. Сейчас она продаётся за 50,9 рубля за килограмм, за год цена увеличилась лишь на два рубля. При этом яйца даже подешевели: раньше десяток стоил 84,9 рубля, а теперь — 81,3 рубля. Согласно рецепту, 130 граммов пшеничной муки сегодня будут стоить 6,6 рубля, 300 миллилитров молока — 22,3 рубля, три яйца — 24,4 рубля, 30 граммов сахара — 1,9 рубля и 40 граммов сливочного масла — 33,4 рубля.

"Таким образом, стоимость порции блинов на семью из четырёх человек выросла с 82,6 до 88,6 рубля", — приводит "Москва 24" сообщение Руспродсоюза.