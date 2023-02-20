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20 февраля, 12:03

В России подсчитали индекс блинов

Руспродсоюз: Индекс блинов за год вырос почти на 8%

Индекс блинов за год увеличился на 7,26%. Как сообщили эксперты Руспродсоюза, больше всего подорожали сливочное масло, молоко и сахар. Кроме того, увеличились цены на икру, мёд и сметану, которые россияне любят добавлять к блюду.

За основу был взял классический рецепт блинов, в который входят пшеничная мука, молоко, яйца, сахар и сливочное масло. Так, цена последнего в этом году составляет 836 рублей, хотя в прошлом была на сто рублей дешевле (737,6 рубля). Литр молока сегодня можно купить за 74,4 рубля, хотя годом ранее оно стоило всего 65,2 рубля. А килограмм сахара сегодня стоит 63 рубля против 57,4 в 2022-м.

Меньше всего подорожала пшеничная мука. Сейчас она продаётся за 50,9 рубля за килограмм, за год цена увеличилась лишь на два рубля. При этом яйца даже подешевели: раньше десяток стоил 84,9 рубля, а теперь — 81,3 рубля. Согласно рецепту, 130 граммов пшеничной муки сегодня будут стоить 6,6 рубля, 300 миллилитров молока — 22,3 рубля, три яйца — 24,4 рубля, 30 граммов сахара — 1,9 рубля и 40 граммов сливочного масла — 33,4 рубля.

"Таким образом, стоимость порции блинов на семью из четырёх человек выросла с 82,6 до 88,6 рубля", — приводит "Москва 24" сообщение Руспродсоюза.

Кроме того, за год цена килограмма икры увеличилась на 738 рублей, до 6125,7 рубля. Также подорожали мёд и сметана. Сладкую добавку к блинам сейчас можно купить за 528,6 рубля за килограмм, а молочную — за 281,6 рубля.

Как отметить Масленицу так, чтобы не было стыдно за блинное обжорство

Как отметить Масленицу так, чтобы не было стыдно за блинное обжорство

Ранее Лайф рассказывал, какое количество блинов рекомендуется съедать за день. Не стоит налегать на блюдо, иначе можно серьёзно навредить своему организму. Самое оптимальное количество — два блина с сытной начинкой. При этом есть и те, кому вообще стоит отказаться от блинов на Масленицу, чтобы не оказаться на операционном столе.

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Николь Вербер
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