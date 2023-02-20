Врач призвала отказаться от блинов на пиве в Масленицу

В настоящее время существует множество различных рецептов приготовления блинов: на кефире, молоке, из разного вида муки и прочего. Как выяснилось, не все блины безопасны для здоровья. Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что лакомство на пиве способствует образованию отёков и набору веса, поэтому от такого способа приготовления лучше отказаться.

"Пиво из-за содержания соли, пивных дрожжей способствует набору веса и образованию отёков, особенно если человек склонен к этому. Так как это Масленица и блины будут есть регулярно, практически каждый день, я бы рекомендовала использовать классический способ изготовления блинов", — сказала врач в беседе с "Газетой.ru".

Не стоит также забывать о том, что пиво является газированным напитком, который негативно влияет на желудок. Из-за его раздражения пробуждается аппетит. Писарева рекомендовала съедать не более двух таких блинов с начинкой и не более трёх-четырёх без.

А тем, кто имеет предпосылки к лишнему весу, диабету, у кого есть непереносимость лактозы, диетолог посоветовала добавлять в блины не молоко, а обычную воду. Также при приготовлении не нужно усердствовать с сахаром. Если же блины в дальнейшем будут, например, с рыбой или икрой, то от сахара можно совсем отказаться, рекомендовала медик.