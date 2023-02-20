Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 февраля, 11:28

Врач призвала отказаться от блинов на пиве в Масленицу

Диетолог Писарева: Блины на пиве вызывают отёки и способствуют набору веса

В настоящее время существует множество различных рецептов приготовления блинов: на кефире, молоке, из разного вида муки и прочего. Как выяснилось, не все блины безопасны для здоровья. Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что лакомство на пиве способствует образованию отёков и набору веса, поэтому от такого способа приготовления лучше отказаться.

"Пиво из-за содержания соли, пивных дрожжей способствует набору веса и образованию отёков, особенно если человек склонен к этому. Так как это Масленица и блины будут есть регулярно, практически каждый день, я бы рекомендовала использовать классический способ изготовления блинов", — сказала врач в беседе с "Газетой.ru".

Не стоит также забывать о том, что пиво является газированным напитком, который негативно влияет на желудок. Из-за его раздражения пробуждается аппетит. Писарева рекомендовала съедать не более двух таких блинов с начинкой и не более трёх-четырёх без.

А тем, кто имеет предпосылки к лишнему весу, диабету, у кого есть непереносимость лактозы, диетолог посоветовала добавлять в блины не молоко, а обычную воду. Также при приготовлении не нужно усердствовать с сахаром. Если же блины в дальнейшем будут, например, с рыбой или икрой, то от сахара можно совсем отказаться, рекомендовала медик.

Врач Кривцова рассказала, кого блины могут довести до операционного стола

Врач Кривцова рассказала, кого блины могут довести до операционного стола

Напомним, Масленая неделя в 2023 году начинается 20 февраля, а заканчивается Прощёным воскресеньем — 26 февраля. Традиционно в этот период принято печь и есть блины. Как рассказали в Роспотребнадзоре, готовить их лучше на овсяной или гречневой муке. Это поможет снизить калорийность блюда. А диетолог Кабанов рассказал, что без вреда для здоровья в день можно съедать максимум два блина с сытной начинкой.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
  • Новости
  • Масленица
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров