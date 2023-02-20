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20 февраля, 11:40

"У меня ноги подкосились": Тарасову шокировали данные о поражении головного мозга у Костомарова

Тарасова не в курсе, есть ли поражение головного мозга у Костомарова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не знает, действительно ли поражена четверть головного мозга у фигуриста Романа Костомарова. В беседе с Лайфом она призналась, что эти сведения её шокировали.

"Я не знаю, честно (есть ли поражение головного мозга. — Прим. Лайфа). У меня прям ноги сейчас подкосились. Ничего не знаю. То, что пишут, то и знаю", — сказала Тарасова.

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Ранее главврач клиники "Коммунарка" Денис Проценко, где сейчас врачи борются за жизнь Романа, рассказал, что при поступлении в больницу клинико-лабораторные показатели фигуриста говорили о минимальном шансе на выживание. Сегодня появилась информация, что у Костомарова поражена четверть головного мозга. Его состояние оценивается как критическое.

Обложка ©

ТАСС / Софья Сандурская

Оксана Попова
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