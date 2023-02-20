Подбивший два украинских танка разведчик Васильченко посмертно удостоен звезды Героя

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев вручил звезду Героя России родным старшего прапорщика Дениса Васильченко, погибшего в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

"19 октября старший прапорщик Денис Васильченко, отражая контрнаступление националистов, героически вступил в бой с превосходящими силами противника. В бою уничтожил два танка и 18 боевиков", — рассказали на флоте.

Там добавили, что вражеский танк практически в упор расстрелял позицию, которую занимал старший прапорщик. Получив множественные ранения, Васильченко из последних сил выстрелил из ручного противотанкового гранатомёта и вывел из строя боевую машину противника. После этого военнослужащий скончался.

Васильченко принимал участие в СВО с начала марта прошлого года в должности старшины разведывательного подразделения отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

"Подвиг вашего отца неоценим, Денис Сергеевич навечно вписан в историю нашей страны. Ваш муж и отец прожил эту жизнь достойно и погиб, защищая Родину. Для всех нас его подвиг, его жизнь, безусловно, ориентир. Мы все им гордимся и будем гордиться", — обратился к родным губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Старший сын Дениса Васильченко Иван проходил службу по контракту в морской пехоте Черноморского флота. Он изъявил желание продолжить дело отца и уже переведён в соединение, где служил Денис Васильченко. Младший сын — Александр — курсант 1-го курса Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища.