Первое дело о мародёрстве по новым правилам рассматривают в Курской области
68-летний житель посёлка Тёткино в Глушковском районе Курской области обвиняется в краже из двухэтажного дома, который подвергся обстрелу ВСУ и затем пострадал от пожара. По данным Лайфа, мужчину будут судить за мародёрство по новым правилам: после внесения поправок в Уголовный кодекс в сентябре 2022 года мародёрство стало уголовно наказуемым деянием со сроком лишения свободы до шести лет. Наказание ужесточается, если мародёр действовал в составе группы, причинил крупный или особо крупный ущерб, применял насилие или совершил убийство.
По версии обвинения, мужчина зашёл в сгоревший дом, открыв дверь с помощью металлической скобы, и незаконно проник в чужую уцелевшую квартиру на втором этаже. Добычей злоумышленника стали электрический накопительный водонагреватель, газовый настенный котёл, микроволновка и четыре биметаллических секционных радиатора отопления, принадлежащие хозяйке квартиры. Ущерб оценивается свыше 31 тысячи рублей.
Напомним, что на днях Вооружённые силы Украины трижды за утро обстреляли приграничное село Горналь Курской области. Из-за обстрела повреждены три дома, в них выбиты окна, а также оказались посечены кровли и фасад.
Shutterstock