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21 февраля, 07:35

Первое дело о мародёрстве по новым правилам рассматривают в Курской области

68-летний житель посёлка Тёткино в Глушковском районе Курской области обвиняется в краже из двухэтажного дома, который подвергся обстрелу ВСУ и затем пострадал от пожара. По данным Лайфа, мужчину будут судить за мародёрство по новым правилам: после внесения поправок в Уголовный кодекс в сентябре 2022 года мародёрство стало уголовно наказуемым деянием со сроком лишения свободы до шести лет. Наказание ужесточается, если мародёр действовал в составе группы, причинил крупный или особо крупный ущерб, применял насилие или совершил убийство.

По версии обвинения, мужчина зашёл в сгоревший дом, открыв дверь с помощью металлической скобы, и незаконно проник в чужую уцелевшую квартиру на втором этаже. Добычей злоумышленника стали электрический накопительный водонагреватель, газовый настенный котёл, микроволновка и четыре биметаллических секционных радиатора отопления, принадлежащие хозяйке квартиры. Ущерб оценивается свыше 31 тысячи рублей.

На Курском вокзале задержан мужчина с противопехотными минами и взрывателями

На Курском вокзале задержан мужчина с противопехотными минами и взрывателями

Напомним, что на днях Вооружённые силы Украины трижды за утро обстреляли приграничное село Горналь Курской области. Из-за обстрела повреждены три дома, в них выбиты окна, а также оказались посечены кровли и фасад.

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Берковиц
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