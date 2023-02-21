Первое дело о мародёрстве по новым правилам рассматривают в Курской области

68-летний житель посёлка Тёткино в Глушковском районе Курской области обвиняется в краже из двухэтажного дома, который подвергся обстрелу ВСУ и затем пострадал от пожара. По данным Лайфа, мужчину будут судить за мародёрство по новым правилам: после внесения поправок в Уголовный кодекс в сентябре 2022 года мародёрство стало уголовно наказуемым деянием со сроком лишения свободы до шести лет. Наказание ужесточается, если мародёр действовал в составе группы, причинил крупный или особо крупный ущерб, применял насилие или совершил убийство.