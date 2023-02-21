Милонов сожалеет, что его пушка не достаёт до Киева, чтобы "уконтропупить вурдалака"

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с Лайфом объяснил, почему Россия не наносила ударов по Киеву во время вчерашнего визита в столицу Украины президента США Джо Байдена. Также Милонов признался, что сам хотел бы уничтожить главу Белого дома.

"Я думаю, есть какие-то международные соглашения. Но я спокоен почему? Моя пушка "Рапира" не достала бы до Киева, а если бы достала и была бы возможность, я был бы самым счастливым человеком на свете, уконтропупив этого вурдалака", — сказал Милонов перед оглашением послания президента Федеральному собранию.