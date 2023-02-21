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21 февраля, 08:52

Милонов сожалеет, что его пушка не достаёт до Киева, чтобы "уконтропупить вурдалака"

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о визите Байдена в Киев

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с Лайфом объяснил, почему Россия не наносила ударов по Киеву во время вчерашнего визита в столицу Украины президента США Джо Байдена. Также Милонов признался, что сам хотел бы уничтожить главу Белого дома.

Виталий Милонов рассказал о желании "уконтропупить вурдалака" Байдена в Киеве. Видео © LIFE

"Я думаю, есть какие-то международные соглашения. Но я спокоен почему? Моя пушка "Рапира" не достала бы до Киева, а если бы достала и была бы возможность, я был бы самым счастливым человеком на свете, уконтропупив этого вурдалака", — сказал Милонов перед оглашением послания президента Федеральному собранию.

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Виталий Милонов принимает участие в специальной военной операции в качестве артиллериста.

Напомним, Байден побывал в Киеве накануне. Американский президент встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и обсудил с ним поставки оружия и новые антироссийские санкции. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что перед визитом в Киев Байден получил от Москвы гарантии сохранности.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
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